Speciale energia: Regno Unito, altre due aziende energetiche falliscono a causa dell'aumento prezzi

- Altre due aziende energetiche britanniche hanno cessato la loro attività a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. Si tratta di Pure Planet, sostenuta dalla compagnia Bp e Colorado Energy. Come riporta l'emittente britannica "Bbc", Pure Planet serve circa 235mila famiglie nel Paese, mentre Colorado circa 15mila. Pure Planet ha detto di essere stata colpita dall'aumento del tetto massimo dei prezzi dell'energia nel Regno Unito e questo limita molto le offerte per i consumatori. Questo ha reso il proseguimento del business "insostenibile" ha aggiunto l'azienda. Come da accordi con l'ufficio per i mercati del gas e dell'energia elettrica (Ofgem), i clienti dei fornitori falliti saranno destinati ad altre aziende ancora operanti (Rel)