Speciale energia: Mattarella ha consegnato premi Eni Award 2020

- Si è svolta questa mattina, al palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei "Premi Eni Award 2020", istituiti per trovare nuove soluzioni tecnologiche per disporre di energia pulita, promuovere la ricerca scientifica, la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Nel Salone delle Feste la cerimonia è stata aperta dagli interventi di Lucia Calvosa e Claudio Descalzi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Eni spa. Il residente Mattarella ha quindi consegnato i premi: "Transizione Energetica" al professor David T. Allen (collegato in streaming); "Frontiere dell'Energia" al professor Chintamani Nages Ramachandra Rao (collegato in streaming); "Soluzioni ambientali avanzate" ai pfessori Jörg Kärger e Werner Jürgen Caro (collegato in streaming); "Giovani ricercatori dell'anno" al dottor Matteo Morciano e alla dottoressa Francesca De Falco; "Debutto nella Ricerca: Giovani Talenti dall'Africa" alle dottoresse Alaa Abbas e Djalila Ben Bouchta ed al dottor Ahmed Mohamed Ismail Tarek (collegato in steaming). Nella stessa circostanza il presidente Mattarella ha altresì conferito i "Riconoscimenti all'Innovazione Eni" e la menzione speciale "Eni Joule for Entrepreneurship". Era presente la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. (com)