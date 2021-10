Speciale energia: Ricerca, Calvosa (Eni), indispensabile per ripartenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricerca e progresso scientifico sono due elementi che da sempre Eni ritiene fondamentali per la propria crescita e oggi indispensabili per la ripartenza del nostro Paese”. Lo ha detto la presidente dell'Eni Lucia Calvosa nel corso della cerimonia al Quirinale consegna dei premi Eni Award. “Questa cerimonia – ha spiegato - è diventata un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente. Oggi ci troviamo in uno scenario di grandi sfide sul piano sociale, economico e ambientale, dalla gestione dell’emergenza sanitaria alla lotta del cambiamento climatico. Grazie ai progressi della campagna di vaccinazione e all’allentamento delle restrizioni nella maggior parte dei Paesi, nell’ultimo periodo sono emersi importanti segni di ripresa, con un forte recupero dell’economia mondiale. In questo contesto – ha continuato - il settore energetico ha un’occasione unica per raccogliere la sfida, ma anche l’opportunità del cambiamento. La transizione a un’economia decarbonizzata è uno dei principali obiettivi che gli Stati si sono posti, una trasformazione che pone al centro la ricerca scientifica quale motore di innovazione e progresso”. (Rin)