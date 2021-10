Forza Nuova: Pedica (+Eu), Roma è antifascista e a manifestazione sabato lo dimostrerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza nuova si rassegni. Roma è una città antifascista, antirazzista e solidale. I cittadini non hanno nostalgia di nessuna marcetta né tantomeno di violenza. Fatti come quello dell'assalto alla sede della Cgil non dovranno mai più ripetersi". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Se Forza nuova cerca visibilità con lo squadrismo - aggiunge - ha sbagliato paese. Roma e l'Italia sono antifasciste e lo resteranno sempre. E sabato alla manifestazione della Cgil lo dimostreremo". (Com)