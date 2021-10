Speciale difesa: Torino, Salone del Libro, uno stand per le Forze Armate, ospiterà 30 appuntamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze Armate prenderanno parte alla XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro, che si terrà a Torino dal 14 al 18 ottobre. Saranno 30 gli eventi che verranno presentati all'interno dello stand dello Stato Maggiore della Difesa presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere. Nell'anno della celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, il tema del Salone è "Vita Supernova". In tale ottica, i temi che verranno affrontati nei diversi panel dallo Stato Maggiore della Difesa e dalle Forze Armate saranno riferiti al settore spaziale e cyber con le loro implicazioni per la difesa e la sicurezza e all'innovazione tecnologica, fondamentale per affrontare le nuove sfide che caratterizzano i moderni scenari operativi. Presente e futuro delle Forze Armate con un forte richiamo alla storia recente d'Italia con la presentazione di prodotti editoriali sul Milite Ignoto nell'anno della commemorazione del Centenario della sua traslazione nel sacello dell'Altare della Patria. Sarà dedicato spazio anche all'impegno della Difesa nello sport con la partecipazione di atleti olimpici e paralimpici, alla tutela ambientale e alla parità di genere. (Rpi)