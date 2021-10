Speciale difesa: Spagna, nel bilancio 2022 destinati oltre 10 miliardi di euro, +7,89 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il bilancio della Difesa spagnolo aumenterà del 7,89 per cento superando la soglia dei 10 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", è quanto reso noto dalle cifre del bilancio generale dello Stato presentate dalla ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero. Nel testo si indica la volontà di promuovere la leadership della Spagna nel portare avanti la politica di sicurezza e difesa comune che si configura come il quadro politico prioritario", chiarendo che "l'impegno con l'Alleanza atlantica sarà mantenuto". L'aumento del bilancio della Difesa è in linea con un incremento generale della spesa. Dei 3,5 miliardi di euro destinati agli "investimenti" (acquisizioni di materiali ed armamenti) solo 26 milioni derivano dal Piano per la ripresa dell'Unione europea. In generale, l'obiettivo del governo in materia di difesa è di "raggiungere una stabilità di bilancio che permetta una pianificazione adeguata nella fornitura e nel mantenimento delle forze armate" mediante la razionalizzazione e la modernizzazione ponendo il fuoco, dunque, sulla "qualità" e non sulla "quantità". (Spm)