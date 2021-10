Speciale difesa: Cile, stato di emergenza in Araucania e Bio Bio, inviati 900 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 900 in tutto i militari schierati dalle Forze armate del Cile nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio nel quadro dello stato di emergenza decretato martedì dal presidente Sebastian Pinera per fare fronte all'ondata di violenza in quest'area. La dotazione assegnata per la missione di "sostegno" alle forze dell'ordine, ha riferito il ministero della Difesa, prevede anche l'invio di un elicottero con capacità di pattugliamento aereo notturno, dieci veicoli blindati del tipo "Mohawk" e dieci veicoli "Humvee" per trasporto rapido. Il delegato del governo per la regione, Pablo Urquizar, ha sottolineato che i compiti dei militari sono limitati al sostegno del lavoro delle forze di sicurezza in operazioni di "dissuasione, vigilanza, trasporto e logistica". "Le Forze armate non sostituiranno la polizia, ma si complementano e collaborano all'appoggio logistico e nel pattugliamento in modo che congiuntamente possano contrastare le attività del terrorismo e della criminalità organizzata", ha dichiarato. (Abu)