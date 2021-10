Speciale difesa: Guerini, formazione militare essenziale in contesto geopolitico in evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione militare costituisce il primo presidio di difesa dello Stato, a maggior ragione in un contesto geopolitico in costante evoluzione che richiede un aggiornamento continuo. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento alla cerimonia di apertura dell’Anno accademico delle scuole e degli Istituti di formazione della Difesa 2021-2022. "Pensiamo, ad esempio a quanto accaduto nell’arena internazionale in questi ultimi mesi, a quante e quali evoluzioni e involuzioni si sono sviluppate in una pluralità di crisi e situazioni conflittuali", ha sottolineato Guerini menzionando in particolare "la conclusione della vicenda afghana, che rappresenta, a mio modo di vedere, un importantissimo ambito di riflessione e di analisi da cui trarre preziosi e necessari insegnamenti, non solo per la definizione degli specifici orientamenti di politica militare della nostra Difesa, ma per il futuro stesso della Nato e delle sue relazioni con le altre grandi organizzazioni internazionali, prime fra tutte l’Unione europea". "Oggi, come dicevo, occorre approfondire e sostenere sempre di più, a qualsiasi livello, quel processo di comprensione della realtà in cui siamo inevitabilmente immersi. Occorrono lungimiranza, idee, progettualità", ha dichiarato il ministro. (Com)