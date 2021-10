Speciale difesa: Venezuela, agenzia Onu diritti umani, indagini indipendenti su morte ex ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alle autorità del Venezuela un'indagine "indipendente" sul caso di Raul Isaias Baduel, l'ex ministro della Difesa morto in carcere nella serata di martedì. "Invitiamo il Venezuela a garantire una indagine indipendente, l'attenzione medica a tutti i carcerati, la possibilità che si concedano misure alternative alla detenzione e la liberazione di tutti i reclusi in modo arbitrario", fa sapere l'ufficio in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Baduel, prima alleato e quindi oppositore dell'ex presidente Hugo Chavez, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio, sofferto nel centro di reclusione del Servizio di intelligence. (Vec)