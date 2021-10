Iran: Ue, urgente riprendere presto negoziati Jcpoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, convocherà una riunione a Vienna tra le parti dell'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa) quando tutti gli attori interessati saranno pronti: l'Ue ritiene e spera che sia urgente tenere presto questo incontro. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Nel contesto dei negoziati, o degli sforzi per riprendere le negoziazioni, a Vienna, gli iraniani ci hanno detto che riprenderanno prossimamente. Vedremo se questo significa domani o l'anno prossimo", ha detto. "Ma penso che ci sia un dinamismo. L'Alto rappresentante è il coordinatore dell'accordo sul nucleare e quindi convocherà l'incontro se tutte le parti sono pronte" per la riunione. "Noi aspettiamo la risposta iraniana e potete vedere la visita di ora di Enrique Mora (vice segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna) a Teheran come un fattore che deve sottolineare l'urgenza di ricominciare la discussione", ha specificato. Stano ha ricordato che oggi Borrell è a Washington e parlerà con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, "anche dell'accordo sul nucleare" e "vedremo più tardi o domani il risultato di questo incontro" tra Borrell e Blinken. "Speriamo e sottolineiamo l'urgenza di avere l'incontro a Vienna molto velocemente", ha concluso Stano. (Beb)