Milano: Fratelli di San Francesco, il 16 ottobre torna la "notte dei senza dimora", noi ci saremo

- A Milano sta per tornare l'evento che dal 1999 è fondamentale per tenere alta l'attenzione di cittadini, media e istituzioni sulla condizione di chi non ha una casa: la notte dei senza dimora. "Saremo presenti anche quest'anno alla nuova edizione, che si svolgerà in Piazza Sant'Eustorgio e sarà ricca di iniziative e momenti di condivisione" dichiara Fratel Clemente, direttore delle opere della Fratelli di San Francesco, che continua: "con le nostre strutture e con l'unità mobile Buon Samaritano siamo impegnati 365 giorni all'anno nella cura dei senzatetto: da oltre vent'anni la nostra Fondazione offre un aiuto ai fratelli che hanno bisogno. In questi anni, ispirati dalle opere di San Francesco d'Assisi, abbiamo distribuito 12.315.00 pasti. Da oltre vent'anni la Fondazione è diventata un punto di riferimento per i poveri di Milano e offre un aiuto ai fratelli che hanno bisogno. Andiamo avanti nonostante la fatica e gli ostacoli che inevitabilmente si trovano sul cammino ogni giorno, ma con una grande certezza: stiamo facendo la cosa giusta" conclude Clemente. (Com)