Usa: Intesa Sanpaolo, strozzature offerta rappresentano serio rischio per scenario prezzi

- L’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti (al 5,4 per cento su base annuale lo scorso mese di settembre) è dovuto a tre fattori: energia, volatilità della domanda collegata alla riapertura dell’economia e strozzature all’offerta; mentre i primi due fattori sono in via di rientro, però, il terzo “rappresenta un serio rischio per lo scenario dei prezzi”. Lo si legge nell’ultima analisi di Intesa Sanpaolo sullo scenario 2022 negli Usa, incentrato in particolare sui temi dell’eccesso di domanda e dell’inflazione. “L’economia degli Stati Uniti ha superato a giugno il livello di fine 2019 ed è su un sentiero di crescita previsto al di sopra del potenziale fino al 2023. Il processo di riallocazione di attività e occupazione determinato dalla pandemia è ancora in atto, sia a livello domestico, sia a livello globale, con eccessi di domanda e rialzi dei prezzi diffusi. La ricomposizione di domanda e offerta rende lo scenario estremamente incerto”, si legge nel documento. (segue) (Nys)