Usa: Intesa Sanpaolo, strozzature offerta rappresentano serio rischio per scenario prezzi (3)

- “Al momento, sono in corso negoziati all’interno del Partito democratico per definire un compromesso fra moderati e progressisti sulla dimensione e sui contenuti del Build Back Better Act, con l’obiettivo di ridurre almeno parzialmente gli interventi di spesa e le agevolazioni fiscali”, ricorda Intesa Sanpaolo, che ritiene possibile un accordo attorno ai 2 mila miliardi di dollari. Più pressante è la questione dell’innalzamento del limite del debito. “Per ora i repubblicani si rifiutano di cooperare e minacciano ostruzionismo al Senato. Pertanto, lo scenario centrale è che i democratici uniscano la modifica del limite del debito alle leggi di “reconciliation” con cui verrà attivato il Bbba, con un voto lungo linee di partito”, conclude l’analisi. (Nys)