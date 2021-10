Repubblica Ceca: premier Babis ricorre contro multa da 250 mila euro per conflitto interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, ha fatto appello contro la multa da 250 mila euro inflittagli dal comune di Cernosice a settembre per violazione della legge sul conflitto di interessi. Lo ha reso noto il quotidiano “Denik N”. Il legale del capo del governo, Vaclav Knotek, ha detto che non mantiene un’influenza sul gruppo industriale da lui fondato, Agrofert, in quanto è stato affidato a fondi fiduciari prima che diventasse premier. (Vap)