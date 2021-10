Lombardia: Astuti (Pd), con i pendolari chiediamo bonus ferroviario anche per abbonamenti integrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito il bonus ferroviario anche per gli abbonamenti integrati. A chiederlo, con un'interrogazione depositata oggi, è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che ha raccolto le segnalazioni dei pendolari della Regione. "Dal bonus - afferma Astuti- che viene erogato in caso di ritardi o soppressione dei treni sono esclusi tutti i titolari di abbonamenti integrati utilizzabili su qualunque direttrice e vettore di trasporto pubblico. Una vera iniquità di sistema, che crea una discriminazione tra i pendolari, che già più volte il consiglio regionale con un ordine del giorno e una mozione ha sottolineato debba essere risolta ma ad oggi non è stata ancora superata". Il sistema di rimborsi predisposto da Trenord è totalmente in controtendenza con l'idea del trasporto pubblico integrato e intermodale come segnalano da tempo i pendolari. "Io - sottolinea Giacomo Pigni, pendolare e consigliere comunale a Legnano - da pendolare, ho accumulato nel solo mese di settembre 229 minuti (quasi 4 ore) di ritardo, senza contare le coincidenze perse per questo stesso ritardo. Per Trenord il fatto che nel mio abbonamento (Ivol Lombardia) non ci siano solo i suoi mezzi è condizione sufficiente per non assumersi la responsabilità dell'enorme inefficienza del suo servizio. In più il sistema di rimborsi non prevede un calcolo effettivo del ritardo subìto dal singolo utente ma si basa su un calcolo medio dell'efficienza della linea. Penso che questa sia l'ennesima riprova del poco interesse che la Regione e Trenord nutrono nei confronti di noi pendolari". "Per questo - conclude Astuti - chiediamo alla Regione di conoscere cosa intende fare per estendere il Bonus ferroviario anche ai titolari degli abbonamenti integrati (Ivop – Io viaggio ovunque in Provincia, Ivol – Io viaggio ovunque in Lombardia e Stimb – Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza). Chiediamo inoltre a che punto sia l'iter amministrativo per l'introduzione del biglietto unico valido sull'intero territorio regionale". (Com)