Energia: Uzbekistan, domani a Tashkent conferenza sulle rinnovabili

- Una conferenza sulle energie rinnovabili è in programma a Tashkent domani, 15 ottobre, organizzata dalle ambasciate d'Italia e Regno Unito in Uzbekistan, insieme insieme alla sede italiana del Politecnico di Torino ed al Politecnico di Torino nel Paese centrasiatico. L'evento, che si svolgerà sia in presenza che online, prevede interventi di esperti di spicco del settore, provenienti da istituzioni pubbliche internazionali, dal mondo accademico e dalle aziende. Il workshop affronterà la transizione ecologica nel settore energetico e le opportunità sia per la cooperazione internazionale in materia di istruzione che per la collaborazione scientifica e industriale. Lo sviluppo sostenibile è un pilastro del Green Deal dell'UE, che riguarda l'energia ma anche molti altri elementi, come quelli socioeconomici. L'incontro porterà all'attenzione del pubblico una combinazione di analisi politiche e casi di studio concreti, dando l'opportunità di condividere esperienze e punti di vista verso gli obiettivi comuni. Funzionari delle ambasciate italiana e britannica a Tashkent e professori impegnati nel campo degli studi energetici del Politecnico di Torino e dell'Università di Strathclyde, nel Regno Unito, toccheranno argomenti sul Green deal europeo, l'elettrificazione come motore per la transizione energetica. Professionisti di aziende del settore come Danieli, Jury Energy e Siemens-Energy affronteranno il tema della transizione energetica e il suo ruolo per lo sviluppo economico sostenibile, insieme a specialisti e ricercatori di spicco sia del ministero dell'Energia che del ministero dell'Innovazione dell'Uzbekistan. (Res)