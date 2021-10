Sanità: Fnopi, serva area infermieristica specifica per riconoscere peculiarità categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale dare maggiore spazio e realizzazione alla specificità infermieristica già sancita con un’indennità nella legge di Bilancio 2021, ma che dovrebbe essere ampliata, applicata e a cui potrebbe anche fare seguito la realizzazione di una specifica area infermieristica che riconosca peculiarità, competenza e indispensabilità ormai evidenti di una categoria che rappresenta oltre il 41 per cento delle forze del Servizio sanitario nazionale e oltre il 61 per cento degli organici delle professioni sanitarie". E' quanto afferma Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) in un intervento su Nursind Sanità. Secondo la Federazione, inoltre, in ottica Pnrr "è necessario dare pieno seguito e consolidare il ruolo dell’infermiere di famiglia e comunità, anche in base alle proiezioni che l’Agenas ha fatto per la realizzazione delle strutture previste dal Recovery plan: un infermiere di famiglia e comunità ogni 2 mila-2.500 abitanti (quindi circa 21-23 mila)", mentre "finora - conclude Mangiacavalli - le previsioni di assunzioni del decreto Rilancio di 9.600 professionisti sono state applicate solo al 12-13 per cento". (Rin)