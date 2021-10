Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio guida visita del Sistema Italia in Vojvodina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, ha guidato oggi una visita del Sistema Italia in Vojvodina, provincia autonoma della Repubblica di Serbia. L'ambasciatore, assieme al direttore dell'Agenzia Ice di Belgrado, Antonio Ventresca, al presidente della Camera di Commercio italo-serba, Giorgio Marchegiani, al vicepresidente di Confindustria Serbia, Annino De Venezia, e al vice console onorario a Subotica, Carmine Tarallo, ha incontrato le istituzioni locali e la comunità imprenditoriale attiva nel territorio. Si tratta della prima missione congiunta del Sistema Italia, per la quale è stata scelta la città di Subotica, nella parte settentrionale della Voivodjna. Nella provincia autonoma la presenza imprenditoriale italiana è infatti storicamente radicata con oltre 120 aziende operanti nell'area e che da sola pesa per il 31,6 per cento dell'interscambio totale tra Italia e Serbia. La visita è iniziata con un incontro dell'ambasciatore e degli altri attori del Sistema Italia con il sindaco della città di Subotica, Stevan Bakic, al quale è stato espresso apprezzamento per il costante sostegno delle istituzioni locali e con il quale sono state approfondite le prospettive per un ulteriore rafforzamento degli scambi e degli investimenti nell'area. Successivamente l'ambasciatore e la delegazione hanno presentato agli imprenditori le attività che il Sistema Italia pone quotidianamente in essere a sostegno delle imprese italiane e serbe per favorire scambi commerciali e opportunità di investimento. (segue) (Seb)