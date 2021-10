Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio guida visita del Sistema Italia in Vojvodina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha sottolineato come la Serbia sia "un mercato in cui l'Italia ha creduto sin dai primi anni Duemila" ricordando che ad oggi "l'Italia è il primo investitore in Serbia per valore dei progetti e che l'incremento del volume degli scambi nei primi 8 mesi del 2021 è di oltre il 27 per cento, un dato superiore persino ai valori toccati nel 2019, prima della pandemia". Il direttore dell'Agenzia Ice-Belgrado Ventresca ha sottolineato la vivace ripresa dei rapporti commerciali tra Italia e Serbia, confortata dalle recenti statistiche in pressoché tutti i comparti. La stessa recente Fiera dell'agricoltura di Novi Sad è stata un'occasione per consolidare e rilanciare i già ottimi contatti tra le aziende dei due Paesi nel settore agricolo, come d'altronde dimostrano i dati relativi all'interscambio commerciale della Serbia nel settore nei primi sei mesi del 2021, in crescita dell'11,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Seb)