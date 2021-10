Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio guida visita del Sistema Italia in Vojvodina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventresca ha inoltre salutato con ottimismo la ripresa delle attività promozionali in presenza, con visite a manifestazioni settoriali in Italia da parte di numerosi operatori serbi, che preludono ad un ulteriore rafforzamento dei legami commerciali tra i due Paesi. Il presidente della Camera italo-serba Marchegiani ha segnalato come dopo la pandemia si osservi "sia un crescente interesse di aziende serbe a trovare sbocchi di business in Italia, che di aziende italiane che vengono in Vojvodina e Serbia per realizzare insediamenti produttivi o per trovare nuovi mercati". "Il territorio di Subotica – ha aggiunto - è tra i più vivaci ed attrattivi e la Camera, come parte del Sistema Italia è qui per supportare tutte le aziende interessate". (segue) (Seb)