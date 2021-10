Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio guida visita del Sistema Italia in Vojvodina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Confindustria Serbia De Venezia, infine, ha ricordato che la regione di Subotica è stata tra le prime ad accogliere in Serbia le aziende italiane, anche per la vicinanza di importanti corridoi infrastrutturali, nonché una delle prime città in cui gli italiani hanno completato procedure di privatizzazione che hanno rilanciato il Paese quando più ne aveva bisogno". De Venezia ha poi sottolineato che "le aziende italiane in Serbia, non costituiscono cattedrali nel deserto, ma instaurano e stringono un forte legame con il territorio in cui operano e le persone che lo abitano". Al termine della giornata, l´ambasciatore e la delegazione si sono intrattenuti per uno scambio di vedute con i rappresentanti dell´imprenditoria italiana e locale. (Seb)