Speciale difesa: Germania, arsenale di Aldenhoven, indagato un capitano delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un capitano delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) il 32enne indagato per l'arsenale scoperto dalla polizia in un'abitazione di Aldenhoven, nel circondario di Dueren in Nordreno-Vestfalia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'ufficiale è in servizio presso il Centro per il contrasto agli ordigni esplosivi improvvisati della Bundeswehr. Con sede a Gelsdorf in Renania-Palatinato, la struttura è responsabile, tra l'altro, dell'analisi degli ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale e delle tecniche di difesa da tali dispositivi. Esperto di esplosivi, il capitano ha attirato su di sé l'attenzione delle forze dell'ordine perché intendeva inviare un pacco negli Stati Uniti. Durante un'ispezione alla dogana dell'aeroporto di Francoforte sul Meno, è risultato che la confezione conteneva un silenziatore per una mitragliatrice della seconda guerra mondiale, arma di cui è vietata la vendita. Le forze dell'ordine hanno quindi ottenuto dalla procura di Francoforte un mandato di perquisizione per violazione della legge sul commercio estero. Durante i controlli nell'abitazione del capitano, gli agenti hanno scoperto armi lunghe e corte fabbricate in Europa orientale e una notevole quantità di munizioni, per lo più rese inerti, tra cui proiettili da 120 millimetri come quelli in uso ai carri armati Leopard 2 in dotazione all'esercito tedesco. Il materiale esplosivo è stato “reso innocuo per motivi di sicurezza” dagli artificieri nel giardino dell'indagato. Al momento, non risulta che il capitano abbia avuto un movente politico nella creazione dell'arsenale. Tuttavia, la valutazione delle prove sequestrate è ancora in corso. (Geb)