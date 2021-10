Speciale difesa: Iraq, coalizione a guida Usa sposta elicotteri carco e da combattimenti a Erbil e Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato in Iraq lo spostamento di elicotteri militari CH-47 e UH 60 Black Hawk verso le basi di Erbil e Ain al Asad, situate rispettivamente nella Regione autonoma del Kurdistan e nella provincia a maggioranza sunnita di Anbar, nella parte occidentale del Paese arabo. Lo riferisce l’emittente curda “Rudaw” che cita una nota diramata dalla Coalizione a guida Usa, secondo cui lo spostamento è in linea con il ritiro programmato delle truppe statunitensi dall’Iraq e il conseguente disimpegno dalle aree di combattimento in favore del nuovo ruolo di addestratore e formatore delle forze di sicurezza locali. Nello specifico la Coalizione sta spostando gli elicotteri da trasporto truppe e materiali CH-47, nella base aerea di Erbil, e gli elicotteri da combattimento UH-60 Black Hawk alla base aerea di Ain al Asad. (Res)