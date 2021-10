Speciale difesa: Aresta (M5s), accelerare su difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Luca Aresta, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Difesa alla Camera, dichiara di condividere "le sollecitazioni del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, e anche i limiti della finestra temporale in cui l'Unione europea deve decidere di dotarsi di uno strumento militare moderno ed efficace. Il vertice Ue di gennaio 2022, il primo sotto la presidenza francese - continua il parlamentare in una nota -, sarà dedicato alla difesa europea. A quella data dobbiamo arrivarci con un ruolo propulsivo dell'Italia, contribuendo a superare resistenze che, dopo il ritiro dall'Afghanistan, non hanno più ragione di esistere". Al termine dell'audizione del generale Graziano, ascoltato dalle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi, l'esponente del m5s aggiunge: "Sicuramente, è necessario disporre di una 'cassetta degli attrezzi' della difesa europea e renderla più robusta, ma se non si vota a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, questi strumenti rischiano di essere aleatori e di rimanere nella sfera dei desiderati. C'è da superare dunque un nodo politico: abolire il diritto di veto che ogni singolo Paese detiene e che può paralizzare l'Unione europea". (Com)