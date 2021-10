Speciale difesa: M5s, favorevoli a sviluppo drone EuroMale ma con ritorni industriali e non armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo favorevoli all'autonomia strategica e industriale dell'Europa. Per in Commissione Difesa abbiamo espresso parere favorevole al progetto del drone EuroMale che sarà costruito in Europa e in Italia, così da garantire ritorni industriali e occupazionali adeguati rispetto all'ingente investimento pubblico". Lo dichiarano la senatrice Daniela Donno, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Difesa, e il senatore Giuseppe Auddino, membro della stessa commissione. "A tale proposito abbiamo voluto richiamare l'attenzione del governo sul rischio che i 120 motori dei droni vengano costruiti in Francia e non in Italia come originariamente previsto. L'altra nostra perplessità riguarda l'impiego di questi nuovi droni. Siamo assolutamente favorevoli a dotarci di questi velivoli senza pilota da impiegare a scopo di sorveglianza e intelligence, ma abbiamo voluto chiarire fin d'ora la nostra netta contrarietà all'eventualità che in futuro vengano armati a scopo bellico, decisione che ovviamente dovrebbe essere sottoposta al vaglio del Parlamento", si legge nella nota. (Res)