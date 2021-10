India: aborto, pubblicate le norme attuative della legge che estende il limite a 24 settimane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge del 2021 modifica quella del 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act), che consentiva l’interruzione volontaria della gravidanza fino alla ventesima settimana nei casi di rischio per la vita della gestante o per la sua salute psico-fisica; di rischio di grave menomazione per il nascituro; di gravidanza causata da stupro; di gravidanza causata da un difetto dei contraccettivi impiegati da una donna sposata o da suo marito. Per gli aborti fino alla dodicesima settimana di gestazione era richiesto il parere di un medico, per quelli tra la dodicesima e la ventesima di due. L’aborto oltre la ventesima settimana poteva essere autorizzato da un tribunale. (Inn)