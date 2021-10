Ue: Jourova, uguaglianza di genere ha ancora strada da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea è "un buon indirizzo" per le donne ma l'uguaglianza di genere non è ancora stata raggiunta. Lo ha detto Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea, intervenuta in una discussione sul "Covid-19 e l'empowerment femminile" nel corso del Festival della diplomazia. Come osservato da Jourova, non c'è una parola per tradurre "empowerment" in italiano ma non c'è nemmeno nella lingua ceca. "Non abbiamo nemmeno parole differenti per sesso e genere, il che rende difficile promuovere l'empowerment a livello europeo senza sembrare una matta che vuole ignorare le differenze tra uomo e donna", ha detto Jourova. Non basta avere "gli stessi diritti sulla carta, serve "parità di responsabilità e di opportunità in tutti i settori". "L'Europa sarà migliore quando più donne faranno strada", ha continuato. "Credo che il mondo e l'Europa saranno un posto migliore quando le donne potranno occupare posizioni di rilievo e si avrà una responsabilità condivisa per il destino delle nostra società". Jourova ha accennato alla legislazione sull'equilibrio tra la vita privata e il lavoro. "Parlo di migliori condizioni per i genitori e non solo per le madri, affinché ci sia un equilibrio dei doveri dell'uomo e della donna", ha detto, aggiungendo che "a livello europeo abbiamo deciso di cambiare la natura degli investimenti in materia climatica e renderli sensibili a questo tema".