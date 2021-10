Ue: Jourova, uguaglianza di genere ha ancora strada da fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se le donne sono economicamente deboli, sono più soggette a violenze domestiche” e “le donne hanno lavori in settori mal pagati”. “Durante la pandemia di coronavirus gli uomini comandavano e le donne obbedivano e lo dico questo basandomi su statistiche”, ha continuato la vicepresidente della Commissione Ue. “Abbiamo fatto appello agli Stati membri di usare i fondi, mezzo migliore per la ripresa economica, ma occorre anche investire nelle donne, nella loro istruzione, per saltare sul treno della digitalizzazione”, ha proseguito. Il divario salariale uomo-donna in Europa è attualmente al 14 per cento e cinque anni fa era al 16,5 per cento, nonostante il progresso “lo shock pandemico rischia di aumentarlo”. (Res)