Carceri: Capolei, complimenti a cooperativa di Solidarietà sociale per attività a Rebibbia

- "Abbiamo conosciuto nei giorni scorsi i ragazzi della società 'Cooperativa di solidarietà sociale e-Team' che opera all'interno del carcere di Rebibbia. Una splendida realtà che svolge attività di formazione e inserimento lavorativo per i soggetti che vivono in regime carcerario e di detenzione alternativa". Lo dichiara, in una nota, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio. "Lisa Frangella, vicepresidente della cooperativa - spiega - ci ha raccontato dell'impegno che lei e il suo gruppo mettono quotidianamente per provare a rendere, con le loro attività, il carcere uno strumento realmente rieducativo, perché tutti i detenuti, con tempi e modi diversi, hanno la necessità di fare un percorso di reinserimento nella società. Ringraziamo lei e il presidente della cooperativa don Sandro Spriano, e tutti ragazzi e le ragazze che operano con grande determinazione nelle associazioni del terzo settore impegnate per la solidarietà sociale. Ci attiveremo affinché si possano avviare nei prossimi mesi dei progetti di collaborazione con le istituzioni pubbliche".(Com)