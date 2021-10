Lavoro: Unioncamere-Anpal, 505 mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 505 mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di ottobre, in aumento del 29,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e in calo di 4,1 rispetto a settembre 2021: tra ottobre e dicembre le imprese hanno in programma di attivare 1,4 milioni di contratti, con un incremento del 28,8 per cento rispetto all'analogo trimestre 2019. A delineare questo scenario il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. “La domanda di lavoro è in crescita nell'industria come nei servizi, sebbene con differenti gradazioni, mentre restano caute le attese per turismo e ristorazione dopo il notevole recupero dei mesi estivi (-13,2 per cento rispetto ad ottobre 2019): maggiore fiducia, invece, emerge dalla filiera della cultura e dell'intrattenimento e, in genere, dei servizi alle persone anche grazie alle recenti riaperture”, si legge in una nota, in cui viene sottolineato come la dinamicità del mercato, insieme all’attuale congiuntura economica, evidenzi un sempre più elevato mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Secondo Excelsior, prosegue la nota, il fenomeno è riferito soprattutto a problematiche demografiche e di inefficiente orientamento professionale (la mancanza di candidati per determinati profili e con specifiche esperienze di lavoro). (Com)