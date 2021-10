Taiwan: 31 morti in un incendio nella città meridionale di Kaohsiung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 31 al momento le persone morte in un incendio divampato in un edificio residenziale di 13 piani nella città di Kaohsiung, nel sud di Taiwan. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco, Lee Ching-hsiu, aggiungendo che altre 66 persone sono state trasferite in ospedale. Lee ha affermato che il numero delle vittime potrebbe superare le 40 persone, mentre gli sforzi di ricerca e soccorso continuano. "Abbiamo squadre dislocate dal settimo all'undicesimo piano, che cercano soprattutto i residenti rimasti intrappolati nei loro alloggi", ha aggiunto il capo al comando dei vigili, secondo cui l'incendio è stato "estremamente violento" e ha distrutto molti piani dell'edificio. Le fiamme sono state completamente domate, mentre le autorità locali hanno invitato i testimoni a farsi avanti per risalire alle cause dell'evento.(Cip)