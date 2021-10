Francia: Le Pen, continuerò a fare politica anche se perdo presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha affermato che continuerà a fare politica anche se non dovesse vincere le prossime elezioni presidenziali. "Avrò sempre i miei gatti quando sarà eletta presidente della Repubblica. E se mai non dovessi essere eletta, continuerò a fare politica e avrò sempre i miei gatti", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl" Le Pen. La leader del partito di estrema destra francese si dice in grado di poter vincere la corsa all'Eliseo. Le Pen afferma poi di avere sul tema dell'immigrazione le stesse posizioni del giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, che ancora non ha sciolto la riserva su una sua eventuale candidatura. "Facciamo le stesse constatazioni, saremo quindi portati ad un momento o l'altro a fare l'unione", ha osservato la candidata dl Rassemblement National.(Frp)