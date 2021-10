Ue: cancelliere Schallenberg, Austria partner affidabile e impegnato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è nel Dna dell'Austria e il Paese è un partner affidabile e impegnato dell'Unione europea. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, accolto alla sede della Commissione europea dalla presidente della stessa, Ursula von der Leyen. "E' un segnale chiaro il fatto che sia venuto qui", a Bruxelles, nelle istituzioni europee. "L'Europa è nel nostro Dna e sono qui per mettere in chiaro che l'Austria rimane un partner affidabile e impegnato. Potete contare su di noi", ha detto. "Dobbiamo continuare su questa strada: l'Ue è il quadro fondamentale per l'Austria", ha aggiunto. Il cancelliere ha sottolineato che "la pandemia non è ancora terminata" e ha ribadito che il suo Paese è "un buon partner" dell'Ue. "Potete contare sul contributo costruttivo dell'Austria", ha concluso. (Beb)