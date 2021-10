Libano-Usa: presidente Aoun riceve sottosegretaria Usa Nuland, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha ricevuto la sottosegretaria di Stato statunitense, Victoria Nuland, per discutere delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali. Lo rende noto la presidenza libanese su Twitter, secondo la quale l’incontro si è svolto alla presenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, a capo di una delegazione. La visita della funzionaria statunitense arriva mentre il dossier dei colloqui tra Libano e Israele sulla delimitazione del confine marittimo è sospeso da mesi, nel mezzo di una disputa sulla rotta che dovrebbe consentire al Libano di avviare le sue esplorazioni per lo sfruttamento di idrocarburi offshore. Victoria Nuland doveva essere accompagnata dal nuovo negoziatore statunitense, Amos Hochstein, ma la sua visita è stata rinviata senza fornire ulteriori dettagli.(Lib)