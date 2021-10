Decreto Sostegni bis: Agenzia entrate, pronte istruzioni per ottenere bonus Prima casa under 36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal decreto Sostegni bis. Stando a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate in una nota, possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40 mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022: la misura punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte di persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus, prosegue la nota, prevede anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, mentre non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. (Com)