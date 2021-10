Lazio: Bellucci (Uncem), ministro Gelmini conferma possibilità legge su Montagna entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gran bel risultato quello ottenuto da Uncem, la nostra organizzazione, che è risultata credibile, equilibrata e competente nella lunga battaglia per affermare e ottenere la soluzione alle tante e complesse istanze che promanano dai territori montani della nostra bella Italia". Lo ha affermato, in una nota, il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci. "L'incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini con il nostro presidente Marco Bussone e tutta la Giunta di Uncem, al quale ho avuto la possibilità partecipare in qualità di presidente di Uncem Lazio - spiega - è stato un momento di confronto assai utile, anzi direi determinante, per "dare centralità al tema della montagna e una vera e propria Strategia nazionale per il suo rilancio" per dirla con il presidente Bussone". (segue) (Com)