Roma: Raggi, mandati a gara pubblica progetti 7 tranvie con 5,1 milioni di euro

- "Nel 2019 sono stati assegnati a Roma circa 5,1 milioni che abbiamo deciso di destinare a 7 tranvie. I progetti sono stati accorpati in 5 lotti e mandati a gara pubblica, la più grande gara di progettazione di tranvie mai fatta in Italia". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. "Qualche giorno fa ho incontrato Amedeo Aita Mari, l’amministratore delegato della Systra Sotecni, che si è aggiudicata, in raggruppamento con Architecna, Go Mobility, VDP e Poleis, i due lotti composti dalla Linea H Anagnina-Torre Angela, dalla Linea G dal Policlinico di Tor Vergata alla Banca d'Italia, e infine dalla tranvia Marconi-Appia Antica-Subaugusta. È sempre interessante confrontarmi e parlare con gli imprenditori che hanno vinto i nostri bandi. In questi anni l’ho fatto spesso. Tutti mi hanno raccontato di non aver mai avuto in passato la possibilità di partecipare a gare così importanti su Roma", continua Raggi. (segue) (Rer)