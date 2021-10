Roma: Raggi, mandati a gara pubblica progetti 7 tranvie con 5,1 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo dal primo giorno ho lavorato per rimettere a posto i conti e per far ripartire le gare in modo regolare e trasparente, gare alle quali tutti potessero avere la reale possibilità di partecipare e vincere. Al Gruppo Systra, a 3TI Progetti Italia-Ingegneria integrata e a NET Engineering, che si sono aggiudicati gli altri lotti, auguro un buon lavoro. Le 7 tranvie oggetto della gara sono: Tranvia Barletta-Clodio; Tranvia viale Angelico-Parco della Musica; Tranvia Mancini-Vigna Clara; Tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo; Metrotranvia Anagnina-Torre Angela (Linea H); Tranvia Tor Vergata-Scambiatore A1 (prolungamento linea G); Tranvia Marconi-Appia Antica-Subaugusta", conclude Raggi. (Rer)