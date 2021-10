Liguria: Rixi, minacce a Bucci, Toti e Lega da chi alimenta tensione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria, sottolinea che "le minacce contro il sindaco Bucci e il governatore Toti, insieme agli insulti alla Lega scritti in via Santa Croce a Genova, sono l'esempio pratico di uno scontro sociale in atto. Qualcuno soffia sul fuoco alimentando un connubio tra politica e violenza che va disinnescato immediatamente". Il parlamentare aggiunge in una nota: "L'esempio di Roma è solo il più eclatante, perché da Milano a Torino e ora Genova gli episodi di tensione cominciano a sommarsi. Una miscela molto pericolosa che si sta espandendo a macchia di leopardo e motivata dalla scarsa capacità di analisi e ascolto che il governo dimostra su vari temi. La matrice di queste scritte è chiara a tutti. Aspettiamo dalla sinistra la stessa solidarietà a sindaco, presidente e Lega che il centrodestra ha manifestato nei confronti della Cgil per il vergognoso assalto subito a Roma. Aspettiamo, come Godot". (Com)