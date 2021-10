Reddito cittadinanza: Laforgia (Leu), immorale cancellarlo come vuol fare Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si utilizzano i furbetti del Reddito di cittadinanza, che ci sono e vanno sanzionati, secondo le regole che già esistono, per affossare uno strumento fondamentale per contrastare le povertà". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "Sarebbe immorale cancellare il Reddito di cittadinanza, come vuol fare Salvini. Piuttosto bisognerebbe ragionare di Reddito universale perché ogni individuo su questa terra ha diritto alla dignità, a prescindere dalle condizioni di partenza, dal contesto in cui è nato, dalla famiglia da cui proviene", aggiunge. (Com)