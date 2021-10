Repubblica Ceca: presidente Zeman dovrà scusarsi per accuse a giornalista Peroutka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, dovrà scusarsi per aver detto che il giornalista Ferdinand Peroutka scrisse che “Hitler era un gentiluomo”. Lo ha riferito l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. La Corte suprema ha confermato che il capo dello Stato dovrà scusarsi pubblicamente alla nipote del giornalista defunto per aver ripetutamente ed erroneamente fatto questa dichiarazione in merito a un articolo di Peroutka. La prima volta che Zeman l’ha fatta è stato in una conferenza sull’Olocausto nel 2015. Peroutka fu internato a Buchenwald e successivamente fuggì dalla Cecoslovacchia dopo l’ascesa al potere dei comunisti. In seguito diresse il servizio ceco dell’emittente “Radio Free Europe”. (Vap)