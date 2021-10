Cina: “Financial Times”, Xi scommette sulla “tempesta economica” per consolidare la sua eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, sembra navigare in una “tempesta economica” da lui stesso generata che si traduce nella prossima bancarotta di Evergrande Group, seconda azienda di sviluppo immobiliare del Paese, e nella carenza di fonti di approvvigionamento energetico lamentata da diverse imprese cinesi. È quanto sostiene il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui, a parte piccole correzioni di rotta, analisti e consiglieri del governo di Pechino si aspettano che Xi approfitti di quella che viene definita una “finestra di opportunità” per portare avanti difficili riforme strutturali. In caso di successo, sottolinea il quotidiano economico-finanziario, sarà l'ultima di una lunga serie di “audaci scommesse politiche” vinte dal leader di Pechino, dall'eliminazione dei limiti di mandato alla presidenza alla ricerca della prosperità comune, che lo hanno reso il più temuto della Cina dai tempi di Mao Zedong. (segue) (Rel)