Cina: “Financial Times”, Xi scommette sulla “tempesta economica” per consolidare la sua eredità (2)

- Secondo il “Financial Times”, la promessa di Xi di una “prosperità comune” è particolarmente rischiosa, poiché la determinazione del presidente di tenere a freno i prezzi degli immobili e ridurre la disparità di reddito potrebbe rivelarsi nociva alla seconda economia mondiale. La prossima settimana si riunirà il vertice dell’Istituto di statistica nazionale cinese e saranno pubblicate le stime sulla crescita per il terzo e quarto trimestre di quest’anno e altri importanti indicatori economici. Questi dati, conclude il quotidiano britannico, forniranno indicazioni al governo su come gestire in particolare la crisi di Evergrande e sulla politica energetica per provare a congelare i prezzi. (Rel)