Liguria: Gagliardi-Pedrazzini-Silli (CI), insulti e minacce non fermeranno azione Toti e Bucci

- I deputati di Coraggio Italia Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini e Giorgio Silli, esprimono "solidarietà al presidente Toti e al sindaco Bucci che sono oggetto di continui insulti e minacce scritte anche sui muri di Genova. Non sarà un gruppo di inutili e vigliacchi imbratta muri a fermare l'opera di rinnovamento della Regione e della città che il presidente e il sindaco stanno portando avanti". I parlamentari aggiungono in una nota: "Spiace che il confronto politico sia da tempo caduto cosi in basso, anche a livello nazionale. Purtroppo quando non si hanno argomenti validi per contrastare l'avversario ci si nasconde dietro a minacce anonime inviate per social o scritte sui muri, come accaduto ora a Genova, e che deturpano le facciate dei palazzi". (Com)