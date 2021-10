Imprese: Donnet (Generali), investiamo in economia reale ma servono regole adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie assicurative hanno a disposizione una massa di attivi pari a 11 mila miliardi di euro, e hanno necessità di diversificare gli investimenti: una parte significativa di questa cifra può essere impegnata nell’economia reale verde e digitale, ma serve un quadro regolatorio adeguato. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato del gruppo triestino, intervenendo oggi al panel “Don’t take the foot off the pedal too quickly” nel quadro del Festival State of Europe. “In particolare, servono due condizioni: il co-investimento tra pubblico e privato e un quadro regolatorio adeguato”, ha detto, valutando positivamente lo strumento del green bond e esortando il regolatore europeo a stabilire una “asset class” specifica. (Rin)