Fd'I: Meloni, spero stasera "Piazza Pulita" mandi in onda mio video senza taglia e cuci

- "Visto che Formigli e 'Piazza pulita' sono ossessionati da me e da Fratelli d'Italia, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, tornando sull'inchiesta di Fanpage messa in onda da "Piazza Pulita" su La7. (Rin)