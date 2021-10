© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia "Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro 'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio", lo precisa su Twitter il conduttore di "Piazza pulita" in onda su La7, Corrado Formigli. "C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a 'Piazza pulita' su La7, se vorrà", conclude Formigli.(Rin)