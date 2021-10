Messico: ministro Esteri Ebrard ribadisce interesse per candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha confermato "l'interesse" a candidarsi alle presidenziali del 2024, tenendo così alta la battaglia interna al governativo Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) per la successione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "Naturale che mi interessa", ha detto Ebrard in un'intervista radiofonica. "È da sempre il mio impegno nella vita e non c'è verso che ora dica di no adesso", ha spiegato. Il ministro ha anche detto che seguirà qualsiasi modo la scelta dei vertici di Morena su come selezionare gli aspiranti. Al momento l'ipotesi più battuta, sula quale insiste anche lo stesso presidente, è quella di un sondaggio interno tra iscritti e simpatizzanti del partito. Alla contesa potrebbe partecipare anche Claudia Sheinbaum, sindaca di Città del Messico, molto accreditata per il suo operato amministrativo e figura di riferimento per l'area "morenista". Il mandato sessennale di Lopez Obrador termina nel 2024. (Mec)