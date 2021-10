Liguria: Cassinelli (FI), solidarietà a Bucci, Toti e Lega per minacce che alimentano tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato genovese di Forza Italia Roberto Cassinelli, componente della commissione Giustizia della Camera, sottolinea che "i muri di via Santa Croce, nel centro di Genova, sono stati imbrattati con insulti e minacce al sindaco Marco Bucci, al governatore Giovanni Toti e alla Lega. Un modo per alimentare tensioni nel momento in cui nelle principali città italiane si alza il livello dello scontro sociale". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Forza Italia sta dalla parte delle istituzioni e di tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà. Non saranno le minacce a intimorirci. Avanti sindaco, avanti governatore, avanti insieme per consolidare il centrodestra a Genova e nel Paese". (Com)