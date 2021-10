Singapore: banca centrale modera a sorpresa la politica monetaria espansiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale di Singapore ha stabilito oggi, per la prima volta in tre anni, una parziale inversione della sua politica monetaria espansiva, anticipando le previsioni degli economisti in risposta alla crescita del prodotto interno lordo (Pil) della città-Stato, che si è attestata al 6,5 per cento nel terzo trimestre 2021. Singapore si unisce così a Corea del Sud e Nuova Zelanda, allungando la lista dei Paesi che hanno intrapreso l'uscita dalla lunga fase di espansione delle politiche monetarie in corso a livello globale. La politica monetaria di Singapore poggia sui tassi di cambio: il dollaro di Singapore è gestito dalla banca centrale sulla base dell'andamento di un paniere di valute dei principali partner commerciali del Paese. L'ultimo intervento di irrigidimento della politica monetaria da parte di Singapore risaliva a ottobre 2018. (Fim)